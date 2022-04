Primera Nacional: La policia con amplia seguridad para el partido de For Ever y Flandria

Sera la primera vez que ambos equipos se vean la cara. El “Negro”, viene de tres empates seguidos y se mantiene en puestos de clasificación.

En tanto el “Canario” viene de vencer a San Martin de San Juan por 4 a 0. Se espera que otra vez el público albinegro acompañe a alentar a su equipo.

A la espera de sumar de a tres, Chaco For Ever recibirá este domingo desde las 18 la visita de Flandria, conjunto que se encuentra ubicado en la trigésima posición y que viene de golear en su última presentación.

Durante la semana se vio en la boletarías a parte de la parcialidad forevista concurrir a retirar sus entradas por lo que se espera un gran marco de público, para lo cual se ha dispuesto que 230 efectivos controlen el evento.

El partido iniciara a las 18 y los hinchas podrán ingresar a las 16.30, para ello deberán hacerlo con DNI y la entrada en mano para pasar los controles policiales, en los que estarán agentes encargados del sistema SiGeBi y de los test de alcoholemia.

Como en todos los encuentros del futbol argentino solo podrán concurrir simpatizantes del equipo local y no podrán ingresar con armas de fuego y elementos punzocortantes, pirotecnia (bengalas – estruendo – bomba de humo) termos, mate, bombillas, encendedores, cintos, paraguas, botellas, termolares, palos, caños o cualquier tipo de elementos contundentes que pudiere causar daños o molestia a terceros. –

