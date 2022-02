Preso estafó a una mujer con una venta trucha por Instagram “porque la vida en la prisión no es fácil”

La mujer había comprado útiles escolares para sus hijos con los pocos ahorros que tenía pero resultó ser una estafa virtual.

Una mujer fue engañada a través de las redes sociales mediante una estafa virtual perpetuada por un ladrón desde la cárcel y el delincuente le dio una insólita excusa.

“Había contactado a una persona vía Instagram por dos mochilas. Hice la transferencia y resultó que no era una cuenta real, que era una persona que estaba en la cárcel”, contó Amanda, la víctima de la estafa virtual.

El falso perfil de Instagram “Mundosport17” se dedicaba a “vender” útiles escolares de cara al comienzo de las clases. “No había nada extraño en la cuenta”, aseguró la mujer desde Córdoba.

Amanda, con los pocos ahorros que tenía, reservó entonces dos mochilas que costaban $5.500 cada una para sus hijos sin saber que estaba siendo engañada.

El lunes, tras hacer la transferencia por el dinero, el supuesto vendedor le pidió sus datos y le aseguró que en tres días le iba a llegar la mercadería a través de una empresa de transporte.

Incluso prometió enviarle la factura y el seguimiento del pedido de las dos mochilas. Pero nada de eso ocurrió.

Cuando Amanda retomó la conversación por el chat de Instagram el jueves para reclamar por su compra, se dio cuenta que el ladrón la había bloqueado.

“Decidí escribirle desde otra cuenta y me respondieron que ellos vivían de eso porque no era fácil la vida que tenían en la cárcel. Que hacía seis años que estaba preso, que lo disculpara pero que no me iba a poder devolver la plata”, contó Amanda, todavía sin poder creer la insólita explicación.

La víctima realizará la denuncia ante la policía donde presentará todos los datos brindados por el ladrón para realizar la transferencia bancaria por 11 mil pesos.

Con mucha tristeza y al borde del llanto, contó a “Arriba Córdoba”: “No voy a poder comprar las mochilas para mis hijos. Quise contarlo para que no le pase a otra persona”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir