Presentación de pago de la deuda que se hará formalmente a bonistas privados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de la reunión este le presidente Alberto Fernandez con gobernadores en Olivos y dio detalles sobre la presentación de pago de la deuda que se hará formalmente mañana a bonistas privados.

En la cabecera de la mesa estuvieron el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.

“Hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años”, aseguró Guzmán y reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que el país y también elFMI consideran una deuda sostenible.

“Nos piden más ajuste fiscal, rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos, y no lo vamos a permitir. El límite es la oferta que vamos a presentar mañana”, afirmó.

