Preocupa la cantidad de casos de dengue en Chaco

Este jueves 28, el Ministerio de Salud del Chaco confirmó, en conferencia de prensa, que hay 2.728 casos positivos de dengue en toda la provincia, en lo que va del año. En tanto que se analizaron un total de 5.423 muestras.

Las localidades más afectadas continúan siendoResistencia, Campo Largo Pampa del Infierno, Los Frentones, Quitilipi, Sáenz Peña,Coronel Du Graty Las Breñas, Hermoso Campo y Miraflores.

