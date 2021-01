Postergaron el vuelo que traería la vacuna rusa contra el coronavirus

No saldrá este lunes como estaba previsto. Fuentes oficiales confirmaron que no llegó la confirmación desde Rusia. Por ahora no hay una nueva fecha.

Primero se cayó la fecha del domingo y ahora la del lunes. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que hoy no saldrá el tercer vuelo con destino a Moscú para traer, al menos, 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V. “No hay una confirmación desde Rusia”, explicaron en el Ministerio de Salud. Con esta nueva complicación, y sin una nueva fecha, en el Gobierno ya admiten que no se podrá cumplir con los 5 millones de dosis que habían prometido los rusos para el mes de enero.

El vuelo, en realidad, viene siendo anunciado desde comienzos de la semana pasada. El lunes pasado, el Gobierno había deslizado que iban a viajar tres aviones de Aerolíneas Argentinas entre el 21 y el 24 de enero. El viernes, tal como publicó Infobae, en la Casa Rosada comenzaron a informar que el vuelo estaba planificado para el domingo a las 21 horas, con un posible regreso para el martes. Ayer, la única novedad vinculada a la vacuna fue la foto de la vicepresidenta aplicándose la Sputnik V. Finalmente, se pasó a hoy. Y ahora no hay una fecha concreta.

Aunque el Gobierno no lo diga en público, el mayor problema es que viene demorada la producción de la vacuna rusa. Por ese motivo, en la Casa Rosada se analizó la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis, tal como expresó la viceministra de Salud Carla Vizzotti antes de ser reprendida por el presidente Alberto Fernández.

