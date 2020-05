Posponen reunión de política salarial y condiciones de trabajo para docentes

Docentes de la provincia confirmaron que el Ejecutivo provincial pospuso la reunión de política salarial y condiciones de trabajo, la cual debía concretarse este jueves 14, para el miércoles 20, a las 8.30.

Según consideraron, con esta decisión también dilatan los tiempos para responder con fecha precisa de pago, la cláusula gatillo, comprometida como piso de pauta salarial para el presente año.

Ante ello, reclaman al Gobierno “no estirar más los tiempos y responder con la liquidación y fecha de pago correspondiente a la cláusula gatillo”.

Sobre ello, indicaron que aguardarán los fondos para el miércoles 20; en caso contrario, a partir del jueves 21 de mayo comenzarán con medidas de fuerza.

