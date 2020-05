Posible paro de colectivos la semana próxima

La Unión Tranviarios Automotor UTA, anunció este viernes un paro de colectivos que se realizará en casi todo el país el próximo martes, 12 de mayo, en reclamo de los salarios adeudados en gran parte de las empresas del sector.

La medida de fuerza se cumplirá en casi todo el país, excepto el área metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA).

El paro de colectivos de corta distancia (urbanos) fue decretado debido a que gran parte de los empleados de ese sector no percibieron su salario de abril en mayo, un problema que ya había surgido el mes pasado, cuando hubo una medida de 24 horas.

