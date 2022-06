Por un error de sistema le depositaron 40 millones de pesos en su cuenta

Un empleado se quiso hacer el vivo a raíz de un malentendido, pero la jugada le salió mal. A consecuencia de lo sucedido, está acusado de “apropiación indebida”. Los detalles de la historia, en la nota.

Hay historias que superan ampliamente la realidad y esta es una de ellas. Un reconocido banco le transfirió a una persona más de 40 millones de pesos por error. El individuo “afortunado” vio la oportunidad de hacerse millonario y se quedó con todo el dinero sin pensar que la entidad financiera le pediría el reembolso, pero como todo en la vida, vuelve. Ahora, por rebelarse, deberá hacer frente a una grave demanda judicial.

Qué harías si de la noche a la mañana te aparece en tu cuenta una suma inmensa? Si bien es uno de los sueños más recurrentes en la población en general, es un anhelo muy difícil de conseguir a no ser que se gane la lotería. Sin embargo, también existe la posibilidad de que por razones del destino te hagas de mucha plata. Aunque resulte extraño, en muchas compañías en el mundo se suelen cometer estos inusuales fenómenos que ilusionan a usuarios.

Esta inesperada historia sucedió en el país vecino de Chile. Un empleado de una productora de fiambres más grande de dicha región, recibió una transferencia de más de 281 millones de chilenos, es decir, unos 40 millones de pesos argentinos. El hecho tuvo lugar a raíz de un error del área de recursos humanos. Estos se equivocaron y dieron el CBU del trabajador.

El hombre no supo de la suma hasta que fue a retirar su sueldo de mayo. Al ingresar a su cuenta, pudo distinguir que además de su paga mensual, había unos cuantos pesos de más. En ese momento se hizo el desentendido, pero días después la empresa se dio cuenta. Le explicaron al banco la situación y le informaron al trabajador que debía devolver el dinero.

Al día siguiente de la llamada de atención, el empleado tenía que ir a la sucursal bancaria para entregar los millones que había retirado, sin embargo, nunca apareció y las alarmas de la empresa comenzaron a sonar. Lo llamaron cientos de veces hasta que contesto y comentó que se había quedado dormido. Continuaron en la espera, pero paso el día sin ninguna respuesta.

Pasaron varias jornadas hasta que se presentó un bogado frente a la compañía. Allí, informo que su defendido no estaba convencido de devolver la plata porque el error no era suyo. Finalmente, entregó una carta de renuncia voluntaria y se apoderó de todos los miles de pesos. Además, no volvió a aparecer ni por el banco ni por su lugar de trabajo.

Los jefes del hombre se indignaron y decidieron ir por todo. Se iniciaron acciones legales y lo denunciaron por “apropiación indebida”. Ante el juzgado, informaron que ellos consideran que fue un error y que eso no le da derecho a quedarse con el depósito. También insistieron que el ex empleado está obligado a devolver el dinero a su dueño legítimo.

