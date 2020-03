Por qué los fumadores deben tener especial cuidado con el COVID-19

Ser fumador y contagiarse de coronavirus (COVID-19) podría agravar considerablemente los síntomas de la enfermedad.

El tabaquismo disminuye la capacidad pulmonar, y por esa razón, si alguien que fuma adquiere el COVID-19, podría tener mayores problemas para enfrentar al virus o enfermedades asociadas que pueda tener derivado de su adicción al cigarro.

Las personas con problemas pulmonares preexistentes son particularmente susceptibles de infectarse con la enfermedad similar a la gripe que se originó en China a fines del año pasado.

El Dr. Norman Swan, quien presentó el Informe de salud de Radio National, citado por el Daily Mail, dijo que los adictos a la nicotina estaban particularmente en riesgo de enfermarse.

“Si eres fumador, el revestimiento de tus pulmones es más vulnerable y estás produciendo más de los receptores a los que se adhiere el virus COVID-19”, dijo al programa ABC 7.30.

Los diabéticos y las personas con problemas pulmonares y cardíacos también están en riesgo, agregó.

Erick Antonio Ochoa, director de la coalición Salud Justa Mx, comentó hace una semana que en China el COVID-19 tiene una mortalidad más elevada entre los hombres, los cuales son más fumadores que las mujeres.

“Parece que los hombres en China son más vulnerables, y una de las posibles razones es por la alta tasa de consumo de tabaco qué hay”, mencionó.

“En China la mortalidad más alta es en hombres que mujeres: 2.8 por ciento de los hombres que se infectan, mueren, en cambio en mujeres la mortalidad es de 1.7 por ciento”, dijo.

“Aquí tiene relación el factor de riesgo que significa el tabaquismo. En china más de 50 por ciento de los hombres adultos fuman y en mujeres es de alrededor de dos por ciento”, explicó.

Por ello, para estar menos vulnerable al coronavirus se debe dejar de fumar. Desafortunadamente en los registro de personas que se enferman, hay una pregunta clave que no se hace: “¿fuma o no?”, comentó.

Cómo evitar posibles contagios

a Organización Mundial de la Salud (OMS) a aumentar a “muy elevada” la amenaza del nuevo virus, y a recordar las 10 medidas indispensables para evitar contagiarse.

El coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y luego cuando se lleva la mano a la cara. Por eso es importante el frecuente lavado correcto de manos.

Es preciso obtener información correcta de fuentes confiables y oficiales, debido a que la información falsa que circula no ayuda a controlar la epidemia.

En caso de tener algún síntoma similar a la gripe, es recomendable no trasladarse en medios de transporte. En caso de tener síntomas en pleno vuelo es preciso describir a las autoridades aeroportuarias su origen del viaje y con qué personas ha estado en las últimas horas o días.

Para no esparcir el virus que se acumula en la saliva, es preciso cubrirse la boca al estornudar o toser. Pero nunca con la mano, para evitar tocar luego superficies o a otra persona.

El virus tiene una tasa mayor de mortalidad en personas de más de 60 años y con una enfermedad preexistente, por lo que es importante quedarse en casa y no permanecer en lugares donde se concentra mucha gente, a fin de no exponerse a contagios.

Ante cualquier decaimiento y síntoma febril o de mucha tos, es importante El coronavirus es un virus que afecta principalmente las vías respiratorias. Por eso, ante cualquier dificultad para respirar o el tener elevada tos, debe consultar al médico.

