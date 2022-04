¿Por qué dicen que Argentina vive en un tiempo que no le corresponde?

Diversos científicos del CONICET analizaron el huso horario que tiene nuestro país y encontraron ciertas anomalías que nunca se modificaron con el paso de las décadas.

Por años se habló que de que nuestro país tiene un huso horario particular, ya que la extensión a lo ancho del mismo hace que no todas las regiones tengan la misma hora, aunque es un tema que se debatió varias veces, pero no se llegó a ninguna resolución.

Un ejemplo claro lo tiene la provincia de Mendoza, que amanece a la 8.40 en invierno y por ende, hay casi una hora de desfasaje con Buenos Aires, de hecho, los especialistas indicaron que Argentina debería estar en el huso -4 y está en el -3, y Mendoza debería estar en el -5 junto con Chile, aunque esto sería difícil de aplicar por lo engorroso que es tener dos husos horarios.

Esta descripción es una realidad que se entiende rápido con solo ver un mapa de nuestro país y cuál es la franja horaria que le correspondería en la mayor parte del territorio, quedando un listón que coincide con las provincias del oeste y que, a medida que se recorre con la vista de norte a sur, se ensancha y abarca a la Patagonia.

El diputado nacional radical Julio Cobos fue el último en aventurarse en aplicar el huso -4 entre abril y septiembre de 2004. Casi que fue un ensayo que podría haber sido útil para el mejor desarrollo de las actividades humanas, aunque siempre se justifica por el presunto ahorro de energía al aprovechar las horas solares.

HUSO HORARIO: OPINIÓN DE ESPECIALISTAS

Mientras tanto, dos científicas aportan su conocimiento para sostener la idea del diputado provincial del Frente Renovador que, mediante un proyecto de resolución, puso en debate público, algo que a esta altura parece una perogrullada para quienes entienden estas situaciones donde se entremezclan la Astronomía y la Geografía, pero que terminan claudicando por los intereses sectoriales o costumbres negativas para el desenvolvimiento de vida de las personas.

Por un lado, Beatriz García, astrónoma y científica del Conicet, trabaja en el Observatorio de rayos cósmicos Pierre Auger en Malargüe. Ella es una investigadora con un lenguaje desestructurado que permite acercarse al asunto de modo más amigable.

“La hora legal debe ser la que mejor se ajusta el reloj solar con el reloj de pulsera y para Argentina es la que corresponde al huso -4. Además no tiene sentido tener 2 horas diferentes en nuestro país. Porque casi todo el territorio está en el huso -4 y solo el sur en el -5. Nada del país está en el -3”, detallo García.

¿Por qué se cometió el error de fijar un huso horario que ni siquiera pasa tangencialmente por el territorio nacional? “Esto pasó porque cuando se cambiaba la hora, a alguien se le ocurrió dejar la hora de verano y suspender los cambios. Eso sucedió en 1974, y después, la dictadura se ocupó de mantenerlo, beneficiando a las empresas eléctricas (porque había más hora de actividad durante la noche). Cuando uno mantiene algo mucho tiempo, después el cambio es difícil. Imagínense que hasta había quienes que no deseaban que volviera la democracia”, explicó García.

En tanto, la investigadora del CONICET, Andrea Pattini relató que “en la Argentina rige para todo el país la hora según el huso horario -3. Sin embargo el huso horario más coincidente con la hora solar y por lo tanto más conveniente es el -4. Primero deberíamos arreglar esto, y luego discutir si en verano se hace el cambio de verano/invierno”, avisó la investigadora.

La científica invierte la carga de la necesidad de mover el huso horario siempre que sea el que corresponde que es el -4. Quiere decir que este huso horario vigente -3 está mal, y hay que corregirlo a -4 y luego estudiar si en época estival es conveniente cambiarlo.

