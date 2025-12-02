¿Por qué aumentan los casos de VIH en Argentina?

Este 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de lucha contra el Sida, una jornada instituida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar la epidemia de VIH/sida, acompañar a quienes conviven con el virus, recordar a quienes murieron y movilizar acciones para mejorar la prevención, el acceso al tratamiento y la reducción del estigma.

Ese marco internacional se cruza con una alerta nacional: Argentina registró un crecimiento del 21% en nuevos diagnósticos durante 2024, y el 45% de esos casos se detectó en etapas avanzadas. Para miles de personas, el test llega demasiado tarde.

El informe nacional contabilizó alrededor de 6.400 nuevos diagnósticos en 2024, cifra que consolida una tendencia al alza y exige respuestas más rápidas y más cercanas al territorio.

El hecho de que casi la mitad de los casos se haya descubierto cuando el virus ya produjo un daño significativo revela fallas más allá de lo clínico: barreras de acceso, falta de información, prejuicios persistentes y desigualdades estructurales dentro del sistema de salud.

Los especialistas insisten en lo obvio pero crucial: detectarlo a tiempo evita complicaciones, mejora la calidad de vida y corta la cadena de transmisión. En un país donde el test es gratuito, confidencial, de acceso libre y disponible en versión rápida, la persistencia del diagnóstico tardío expone problemas de comportamiento social, estigma, desconocimiento y falta de políticas de alcance masivo.

El rango de 20 a 39 años concentra más del 60% de los nuevos diagnósticos, con mayor circulación entre los 25 y 34. Las poblaciones con más exposición incluyen a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadoras sexuales y sectores con dificultades de acceso al sistema sanitario.

En el mapa nacional, NOA y Cuyo presentan tasas por encima del promedio, mientras que el AMBA registra niveles más bajos. Aun con disponibilidad de profilaxis preexposición (PrEP), pruebas rápidas y tratamientos altamente eficaces, la desinformación y los mitos siguen alejando a muchas personas del testeo temprano.

VIH y sida no son lo mismo: por qué importa distinguirlos

El VIH es un virus que afecta el sistema inmunológico y que puede mantenerse bajo control con tratamiento. No tiene cura, pero sí un manejo eficaz que permite una vida plena.

El sida, en cambio, es la etapa avanzada del VIH, cuando no hubo diagnóstico ni tratamiento a tiempo y el sistema inmune queda vulnerable a múltiples infecciones. Una persona con VIH, diagnosticada precozmente y en terapia antirretroviral, puede no desarrollar nunca sida.

El VIH se transmite, no se contagia. Requiere contacto directo con fluidos específicos como sangre o semen que contengan carga viral detectable.

No se transmite por un beso, un abrazo, un mate, compartir utensilios o convivir con alguien que vive con VIH.

Prevención: lo que funciona y lo que se está debilitando

El uso del preservativo cayó drásticamente en los últimos años, pese a ser una herramienta clave para prevenir VIH y otras ITS como sífilis, gonorrea y clamidia.

Se suman nuevas estrategias como DoxyPep, doxiciclina después de un encuentro sexual, que reduce el riesgo de algunas ITS, aunque no previene el VIH. La prevención combinada existe, pero llega de forma desigual.

Cuando una persona que vive con VIH toma su medicación diariamente puede alcanzar la indetectabilidad, es decir, niveles tan bajos de virus que no pueden medirse. Una persona indetectable durante más de seis meses, con buena adherencia al tratamiento, no transmite el VIH por vía sexual.

No está curada, la cura aún no existe, pero sí está en control.