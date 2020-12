Por pedido de un comerciante, Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria decomisó una importante cantidad de enlatados que estarían contaminados

A raíz del pedido de un comerciante de la ciudad, la Subsecretaría de Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria del Municipio, procedió al decomiso de una importante cantidad de lentejas y arvejas enlatadas que presentaban hinchazón, lo que indica que las mismas están contaminadas.

Se trata de un lote de lentejas y arvejas, hasta el momento, marca La Colina y en la parte inferior de la lata se puede ver el número de lote y fecha de caducidad de la siguiente manera: L20 F13 094 A1 13:21 VENCE: 30/09/23.

En tal sentido la subsecretaría de Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria, Melisa KolesniK comentó que se recibió el llamado de un comerciante de la ciudad, quien dio aviso de que tenía latas de ese producto abolladas y necesitaba la intervención de Bromatología Municipal para saber cómo proceder ante esta situación.

Al llegar al lugar, Bromatología se encuentra con que las latas estaban hinchadas, lo cual es una característica no deseable en el enlatado, por lo que se llegó a la conclusión de que las mismas estaban contaminadas. Dicha contaminación puede ser química, producto de la oxidación interna de la lata, lo que por reacciones químicas con el líquido produce gases que inflan la misma, pero si la lata se encuentra sin abolladuras es probable que la hinchazón se origine por una contaminación microbiológica, es decir, que existe un microorganismo que no se murieron en el proceso de esterilización del envase o que el proceso tuvo otro tipo de fallas, provocando el desarrollo de microorganismo que generan gases.

“Muchas de las latas estaban al momento de la intervención ya estaban reventadas, recién están empezando a inflarse, y otras latas que todavía no están infladas”.

Bromatología procedió al decomiso y ordenó las latas para determinar exactamente cuál es el lote afectado. Luego se dio aviso a Bromatología provincial, que recaba la información y la eleva al organismo de control nacional.

“Una vez que se da aviso a SIFeGA, que es el sistema de información federal para la gestión del control de los alimentos, el alerta ya se hace nacional y se da aviso a la Dirección de Bromatología de San Rafael Mendoza, de donde procede el producto, quienes ha cumplido en informar a la empresa sobre la situación, y acompañar en los operativos de rastreo y retiro de todos estos productos que aún están en góndola para el consumo y que se corresponden al lote afectado”.

Se remarca a los vecinos que eviten comprar las lentejas de dicha marca que coinciden con la descripción dada. Además, se destaca el accionar del comerciante quien inmediatamente dio aviso al Municipio para que se actúe en consecuencia y de esta forma se resguarde la salud de los saenzpeñenses.

