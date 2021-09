Por estado de abandono, escuelas de Sáenz Peña no pueden recibir a sus alumnos para clases presenciales

Los padres de alumnos que asisten a la Escuela N°990 de la localidad de Sáenz Peña exigen que se realicen mejoras en el establecimiento ya que afirman que “el estado del edificio impide que los alumnos asistan al colegio para tener sus clases presenciales”.

“Hasta tanto no se resuelvan las condiciones edilicias del establecimiento no permitiremos que se realicen votaciones en la escuela”, aseguraron los padres y no descartaron como medida de protesta impedir que se vote allí.

“Queremos que los chicos vuelvan a la presencialidad y que no corran peligro dentro de la institución, a nosotros nos urge que la solución sea inmediata”, comentaron.

“Nos piden más tiempo porque dicen que los trabajos no se pueden hacer de un día para otro”, aseguró una madre.

expresaron que el pensamiento de la mayoría de los padres es tomar la institución el día de las elecciones como modo de protesta. “Como padres ya habíamos decidido tomar la escuela el día de la votación y por eso ahora vemos que comenzaron a realizar algunos trabajos para que no se tome la escuela, pero no es suficiente, porque pasa las elecciones y todo queda en la nada”. En este contexto, los padres dijeron: “Si la escuela está disponible para las elecciones, debería también estar para las clases presenciales”. La próxima reunión se llevaría a cabo este miércoles en la escuela para informar los trabajos que se realizaron y los que restan por concretar. En la jornada de hoy, la directora de la Regional Educativa V, Liliana Zarate visitó la escuela para constatar el trabajo que se realiza en la institución y también mantuvo un breve dialogo con los docentes. En ese sentido, la directora de la Regional Educativa V adelantó: “Más allá de las obras que se están realizando para la institución, el domingo se va a votar igual en el establecimiento”. Sobre cómo fue el resultado de la reunión con los padres, aseguró: “Mantuve una comunicación con uno de los padres y creo que se entendió lo que se fundamentó y entendió el compromiso de parte del ministerio”. Por ultimo señaló que “hay predisposición de los docentes para que los alumnos comiencen con la presencialidad, tal vez con burbujas por el momento”, concluyó Zarate.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir