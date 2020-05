Por ahora suspenden el servicio de comedor para vecinos del Barrio Milenium

Lo comunicó Carmen Fernandez, coordinadora de la Institución NIDO del Barrio Milenium. Este servicio tenía previsto su comienzo este lunes 11 de mayo, pero por anuncios del Municipio con nuevas medidas por la extensión de la cuarentena, la entrega del almuerzo y merienda en modalidad vianda fué suspendida hasta nuevo aviso.

Carmen Fernandez, también comunicó que continuarán con la elaboración de barbijos, por parte del personal del NIDO en sus hogares, para la entrega a vecinos del Barrio Milenium.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir