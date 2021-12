Ponzio y D’Onofrio revelaron que hubo una fuerte pelea tras la final de Libertadores en Madrid

El histórico capitán y el saliente presidente de River revelaron los detalles detrás de una discusión en el Mundial de Clubes.

Leonardo Ponzio y Rodolfo D’Onofrio mantuvieron una charla íntima durante un mano a mano en un ciclo de entrevistas en el que revelaron, entre otras cosas, la discusión que tuvieron en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes, tras la final de la Copa Libertadores 2018, cuando River venía de ganarle a Boca en Madrid.

“No sos rencoroso, pero alguna vez te habrás enojado con alguno…”, lanzó Rodolfo D’Onofrio, quien fue el primero en sacar el tema.

“Conmigo tuviste una discusión…”, confirmó el presidente saliente de River, a lo que Ponzio respondió: “No sé si la vamos a contar…Se discute en el mundo del fútbol por defender un vestuario, y usted defender lo de usted”, aclaró, previo a la revelación de los detalles sobre lo que ocurrió tras el partido con Al Ain.

“Salió el ‘Tano’ de usted. Era mano a mano, me acuerdo que le dije: ‘Rodolfo, nunca le voy a faltar el respeto porque puede ser mi papá, entonces no lo lleve a la locura de cómo lo está viendo usted’. Veníamos de Madrid, de euforia, y fue por un problema de premios, a ver hasta dónde estirábamos”, detalló Ponzio.

D’Onofrio tomó la palabra y reconoció: “Las negociaciones son así. A mí me sorprendió porque ustedes siempre tenían un estilo y ese día me lo cambiaste. Ahí sí me salió el ‘Tano’, me enojé, estaba enojado”.

“Ese día me estaban apretando a mí sabés cómo”, mencionó Ponzio.

El presidente saliente de River entonces rememoró aquel momento posterior a ganarle a Boca la final de la Libertadores en Madrid: “Todo el tiempo fue una etapa extraordinaria, pero esas cosas ocurren”.

Y sostuvo: “Estoy convencido que, si en vez de mandarnos a Al Ain nos hubieran mandado a Abu Dabi a jugar ese mismo partido, River hubiera jugado distinto, fue un cambio muy grande pasar de Madrid ahí”.

