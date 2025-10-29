Policías asistieron a un hombre que sufrió una crisis epiléptica en casa de gobierno

Los agentes de la división Guardia Casa de Gobierno recorrían las instalaciones cuando empezaron a escuchar unos gritos de auxilio. Así llegaron al cuarto piso, donde se toparon con un hombre descompensado en el suelo, sufriendo lo que más adelante, sabrían que se trataba de una crisis epiléptica. Finalmente lo asistieron y el padre del hombre llegó para llevárselo a casa después de que los médicos suministraran la medicación.

