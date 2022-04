Policía de Seguridad Aeroportuaria : Abren las inscripciones para el ciclo Lectivo 2023

Desde el próximo lunes 11 de abril y hasta el 13 de mayo estarán abiertas las inscripciones para el Curso de Oficiales 2023. Si estás interesado en formar parte de la PSA, visitá nuestra web para conocer los requisitos.

REQUISITOS Y PROCESO DE SELECCIÓN

Requisitos Formales:

● Ser ciudadano argentino/a nativo/a o por opción.

● Tener entre 18 y 25 años al ingreso al ISSA.

● Poseer título secundario en mano.

● Realizar satisfactoriamente la totalidad de los exámenes de admisión.

Una vez que los postulantes se hayan inscripto en el formulario de esta web habilitado para tal fin, estarán en condiciones de ser convocados para comenzar con el proceso de selección, mediante correos electrónicos y/o llamados telefónicos. Y deberán aprobar:

Examen Virtual:

En esta primera etapa los postulantes recibirán por correo electrónico un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma virtual, donde encontrarán el material para estudiar y rendir a distancia.

Competencias Cardinales:

Por otra parte se evaluará el Inventario de Competencias Cardinales (INCOCAR), técnica con la que se miden estas competencias que deben poseer, en niveles potenciales o adquiridos, los postulantes que deseen ingresar al ISSA.

De ambas evaluaciones que se realizarán mediante la web, resultará el orden de mérito para acceder al proceso de selección.

Proceso de Selección

Se desarrollará en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) o en la sede que el mismo determine.

Examen Psicotécnico:

Está orientado a relevar información sobre el perfil psicolaboral del postulante, con el fin de evaluar competencias necesarias para la función que irá a desempeñar en esta fuerza, conforme al Decreto 836/08, en el Título III Capítulo 1 Arts. 12 y 13 y al Manual de Competencias, Resolución MSN 324/2018, donde se establecen los requisitos para el ingreso al Curso de Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para ello se administra una batería de test proyectivos y de personalidad.

Los postulantes que no reúnan las competencias no podrán proseguir con el proceso de selección.

Examen Clínico:

Para tal fin deberán concurrir a cualquier Centro de Salud público o privado. El listado de los estudios clínicos se enviará por correo electrónico una vez cumplimentado el Apto Psicológico.

Exámenes médicos (entre otros):

● Agudeza visual (inferior a 8/10 – 7/10 en cada ojo sin corrección – 10/10 con corrección).

● Disminución mayor del 50% (cincuenta por ciento) del conducto auditivo externo.

● Estatura (preferentemente): Hombres: min. 1.65 m máx. 1.95 m. Mujeres: min. 1.60 m máx. 1.85 m.

Si resultase no apto, el postulante no podrá proseguir. Asimismo la aptitud médica otorgada por el cuerpo sanitario del ISSA determina la continuidad en el proceso de selección

Examen Físico:

La etapa física consta de cinco pruebas que el postulante deberá aprobar, superando los 50 puntos. Los exámenes y exigencias serán ajustados de acuerdo al género que desarrolla el test. Se trata de pruebas de abdominales; de flexo extensión de brazo; de yo-yo; de levantamiento de la silla; y de agilidad.

Examen Intelectual:

Habiendo obtenido Apto en las dos etapas anteriores, los postulantes podrán acceder a una plataforma virtual donde encontrarán el material teórico para rendir el examen intelectual, que será de modo presencial.

Entrevista Policial:

Se evaluarán diferentes competencias. Las entrevistas estarán a cargo del personal jerárquico de la PSA y del ISSA, además de los instructores (oficiales del organismo), con el objetivo de evaluar al postulante desde la perspectiva policial.

Curso de Ingreso:

Los postulantes que hayan aprobado las etapas anteriores, accederán a esta última instancia evaluatoria del Proceso de Selección, por orden de mérito y según las vacantes disponibles.

A los seleccionados, se les notificará mediante llamado o correo electrónico, el día, la hora y los elementos con los que deberán presentarse para comenzar con el Curso de Ingreso, que tendrá una duración aproximada de tres semanas durante febrero.

Es importante aclarar que superar satisfactoriamente las etapas del proceso de selección no implica el ingreso automático al Curso de Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino que el mismo está sujeto a un orden de mérito y a las vacantes disponibles.

Los cadetes que realicen dicho curso de formación, cumplimenten las instancias académicas y se reciban de Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán destinados a las Unidades Regionales, Operacionales o Agrupamiento que la Institución así lo disponga.

