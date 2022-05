Policía Caminera y arduos controles brindando seguridad a zona estudiantil de Sáenz Peña

Sáenz Peña – Claudio Arregin en una entrevista con Chaco Noticias detalla los operativos realizados el fin de semana: “Hemos tenido bastante trabajo dentro del ámbito de Sáenz Peña.”

“Los operativos fueron llevados a cabo con el acompañamiento de Tránsito Municipal. Este fin de semana se trabajó sobre el micro y macro centro de la ciudad y en zona estudiantil. En las distintas tareas que realizamos destacamos el secuestro de motos por falta al código de infracción, como también los controles de alcoholemia y en los casos correspondientes se emplea el chofer sustituto.”

“También se ejecutó el operativo de Corredor Seguro contando con todos los recursos de Policía Caminera. No hemos tenido novedades en el recorrido en estos lugares, pero siempre estamos atentos trabajando con el mismo fin, llevar tranquilidad a la ciudadanía, a los turistas en la ruta, para colaborar con un viaje seguro.”

“También hemos trabajado en el Aeropuerto local, donde no se registraron novedades de relevancia. Trabajamos con el termine de 24hs durante el fin de semana sobre las calles 12, 10 y 14 desde la avenida 1 hasta la 33, realizando control de vehículo, identificación de personas, todo en compañía del COM y patrulla preventiva. No hemos tenido otras novedades, se trabajó con normalidad colaborando con la zona de dirección interior de la localidad.”

“Efectivamente, trabajamos en la zona de UNCAus donde se registró arrebatos, de manera constante. También sobre zona de residencia estudiantil, donde muchos alumnos pertenecientes a la universidad como a institutos aledaños circulan diariamente durante todo el día.”

“Policía Caminera está haciendo relaciones públicas con vecinos, comerciantes, brindando números particulares para inmediata comunicación, no olvidemos la otra opción que es comunicándose al 911 quienes nos hacen llegar las necesidad de los vecinos para nuestra intervención.”

