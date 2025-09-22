Policía Caminera: Secuestro de 35 motovehiculos y controles por el Día del Estudiante

Sáenz Peña – El Oficial Principal, Dante Cantero desde Policía Caminera detalló operativos y controles viales en entrevista con ChacoNoticias.

“Dentro de los distintos operativos de este fin de semana con las diferentes unidades de zona interior y colaboración de personal de tránsito de la localidad. Se llevó a cabo en total el secuestro de 35 motocicletas por diferentes infracciones al juzgado de faltas municipal, de las cuales 20 son pertenecientes a “wileros”. En el marco del Día del Estudiante, con una cantidad total de 400 chicos se realizaron cortes sobre ruta nacional 95 y calle 51 para que puedan hacer su ingreso y egreso, como así también control en las instalaciones de la exFerichaco por dichos festejos.”

“A la hora de diferenciar wileros de los que no son, con aquellos que tienen motocicletas sin cadenado, caño escape ruidoso, sin luces y sin documentación, ni dominio, ni faros delanteros o traseros. Aquellos ciudadanos que hayan recuperado su motovehiculo y tengan adulterado su número de chasis o motor, deben siempre circular con una copia de la Adaptación Policial, recodemos que las comisarías hacen entrega del secuestro con previo orden del fiscal, es decir, existe un oficio el cual ordena a la institución policial la restitución del vehículo a la víctima. Respecto a los disturbios en un encuentro de futbol no pudimos prestar colaboración al estar invirtiendo nuestros recursos en los controles en distintas rutas y en los sitios de festividades del día del estudiante.”

“Se llevó a cabo el secuestro de un automóvil sobre ex ruta 16 vieja, el cual presentaba un pedido de secuestro desde la ciudad de Buenos Aires. Contamos con un móvil policial disponible por presencia del Gobernador del día de hoy, para esperar el arribo de estas autoridades que visitarán Sáenz Peña para la entrega de vehículos policiales.”