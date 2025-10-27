Policía Caminera realizó secuestros de motocicletas en este fin de semana de elecciones

Sáenz Peña – ChacoNoticias se reunió con el oficial Dante Cantero de Policía Caminera para detallar los controles y operativos viales del fin de semana: “Este fin de semana dentro de los operativos en Sáenz Peña, viernes y sábado se realizó controles sobre avenida 33, calle 14, calle 12 y 7 donde se realizó el secuestro de varias motocicletas por infracción a la ley Número 850 y a ordenanzas municipales. Sobre tura nacional 16 se realizó la detención de una persona que presentaba pedido de detención a nivel provincial. Se secuestró un vehículo con pedido de secuestro a nivel nacional.”

“El día domingo hubo más ruido en el tránsito debido al deber de sufragio. Sobre tura nacional 16 hubo un gran flujo el día domingo, pero no se notaron anomalías ni hubo incidentes. Hubo camionetas que trasladaron a más personas en las cajas, lo que no corresponde ya que se corre grave riesgo de vida ante un accidente vehicular. Hubo un descenso en movimiento de wileros, aun considerando que sus puntos de encuentro van rotando.”

”La falta de uso de casco, para evitar que el personal de tránsito o municipal proceda al retención del motovehiculo es necesario usarlo y además todos las demás condiciones obligatorias, documentación al día, luces, espejos, patente.”