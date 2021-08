Policía Caminera : Intervienen cargas de maíz, carbón , leña y secuestran vehículos adulterados

Nuevos operativos con intervenciones de diferentes cargas fueron realizados por agentes viales de Policía Caminera. Además, secuestraron un automóvil y una motocicleta adulterados.

Este lunes, en el puesto de control Puente Gral. Belgrano demoraron el paso de un camión marca Volkswagen, guiado por un hombre de 46 años.

Transporta 30 toneladas maíz entero a granel en bolsas de alimento balanceado.

Desde la AFIP ordenaron la retención del rodado por no poseer carta de porte.

El martes por la madrugada, los agentes viales demoraron un camión marca Mercedes Benz, guiado por un hombre de 60 años.

Trasportaba 4.000 kg de carbón vegetal en bolsas de 5 kg, según la guía presentada pero no tenía ticket de balanza.

Al realizar inspección ocular, se constata que la carga excede peso establecido. Desde de Bosques ordenaron que la carga sea retenida.

Más tarde, sobre ruta Nac. 16 km., 7,5 Colectora Sur B° Monte Alto, agentes viales secuestraron una motocicleta de 110 cc, adulterada.

Un joven la abandonó cuando vio a la policía. Dieron intervención a Div. Verificaciones Vehicular, quien constató que la numeración del cuadro estaba adherida con soldaduras no originales de fábrica.

MAKALLÉ

El martes, demoraron un camión Scania, conducido por un hombre de 60 años. Transportaba, según guía presentada 14.000 Kg leña mezcla y 14.000 Kg Leña campana.

Al realizar inspección ocular, se constata que solo transportaba leña campana, unos 28 mil kilos aproximadamente.

Desde Bosques, se dispuso que dicha carga sea retenida y trasladada hacia Comisaría jurisdiccional por sup. infr. Ley Nac. Bosques N° 2079-R.

SÁENZ PEÑA

En otro procedimiento, realizado el martes, incautaron un automóvil marca Fiat Duna, blanco, en la calle 21 y 8 de Sáenz Peña, tras realizar la verificación física.

Era conducido por un joven de 25 años y tenía adulterada la numeración de motor.

Intervino la fiscalía N° 4.

CHARATA

Este lunes, agentes viales del puesto de control caminero de Río Muerto demoraron un camión marca Volkswagen, conducido por un joven de 26 años.

Transportaba 28.860 Kg de Semilla de Algodón a granel, sin contar con Carta de Porte. Desde la AFIP, se dispuso acta de intervención y que continúe viaje.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir