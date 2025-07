Policía Caminera detalla informe de operativos

Sáenz Peña – Oficial principal, Dante Canteros desde Policía Caminera detalla a ChacoNoticias sobre operativos del fin de semana: “Fue un fin de semana bastante movido con amplias novedades. Tuvimos operativos en rutas nacionales y provinciales, se llevó a cabo operativos en AgroNea en la localidad de Charata donde estuvieron fiscalizados por el director de la Dirección de Tránsito del Interior, un operativo que se llevó a cabo desde el día viernes hasta el día domingo, donde se contó con la presencia del gobernador y otras autoridades.”

“Además se llevaron a cabo operativos de Tránsito motovehiculares en Sáenz Peña, donde tuvimos un hecho el día de ayer en horas de la tarde en calle 14 y avenida 33 donde se lanzó el operativo wileros en colaboración con personal de Tránsito. Este hecho ocurre donde personal se encontraba realizando recorrida con los vehículos pertenecientes a esta planta y a la municipalidad, donde somos alertados sobre un hecho en esta dirección, un hecho de agresión de un masculino mayor de edad con arma blanca hacia distintos personales de tránsito. Posteriormente es trasladado hacia comisaría Primera puedo por la Fiscalía Interviniente. Tenía 0% de alcohol en sangre tras las pruebas realizadas.”

“Es muy necesario contar con personal policial ante estas situaciones. Si no están pudiendo solucionar el altercado, es bueno contar con personal policial. La frase que expresan siempre los motociclistas son “¿por qué me sacas a mi la moto y no a los wileros?”, cuando están pasando de a veinte motovehiculos. Es necesario tener empatía con el personal que hace su labor.”

“En este caso se siguen distintos operativos para intervenir y no perder el foco de que la mayoría de estos motociclistas son menores de edad y realizar un persecución que a veces es lo que busca este grupo puede terminar en una tragedia en una zona donde hay mucha circulación. Lo que se planifica son puntos estratégicos para lograr la intersección y demora de estos motociclistas. ”