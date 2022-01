Policía Caminera brindó capacitación a Tránsito y Nocturnidad Municipal para el control de alcoholemia

Sáenz Peña – Subcomisario Luis Gómez de Policía Caminera detalla sobre la capacitación realizada a entidades municipales ante la provisión de tecnologías medidores de alcohol en sangre: “De parte de la dirección de tránsito municipal y nocturnidad, recibimos una nota pidiendo colaboración para brindar una charla por parte de matriculados sobre la temática del uso de dispositivos de tecnologías para la seguridad vial.”

“El ente municipal recibió dos alcoholímetros de alta generación, que muestra el alcohol en sangre con exactitud siendo un elemento muy versátil y útil al cual le darán muy buen uso. Los empleados recibieron una capacitación sobre las leyes provinciales y nacionales donde remarcan que 0.20 miligramos de alcohol en sangre es lo permitido para motocicletas y 0.50 lo permitido para vehículos.”, añadió.

“Se realizaron prácticas para conocer el modo de empleo y uso, las diferentes colocaciones, la manipulación de esta tecnología y sus funciones para que los controles de alcoholemia se realicen tanto durante el fin de semana como durante la semana para evitar los siniestros viales. Son elementos útiles con las que contamos para poder planificar estos operativos en los puntos de la localidad más necesarios de intervenir junto a las distintas entidades.”, añadió.

“Se sigue viendo gran cantidad de vehículos pasantes por nuestras rutas, a lo que nos lleva a realizar distintos operativos de control y recordamos a la gente realizar las denuncias correspondientes por vehículos con maniobras peligrosas, animales sueltos, incendios, etcétera.”, aclaró.

“Los requisitos y su documentación para conducir durante estas vacaciones, son la licencia de conducir habilitante y el talón de renovación anual el cual se encuentra tipificado por ley, cedula del vehículo sea o no el titular, certificado de la revisión técnica, la póliza de seguro y no el ultimo pago, el comprobante de pago de patente, portar con balizas, matafuegos, cinturones de seguridad, la ocupación de los asientos deben ser acordes a la cantidad de cinturones, los menores de edad deben ir en el asiento de retención infantil en la parte trasera del vehículo con la resistencia necesaria. El pase sanitario sigue en vigencia y siendo solicitado en ruta o con el esquema de vacunación completa, que en caso de no contar con el mismo se notifica un acta de compromiso para realizar un testeo dentro de las 24hs para ingreso como egreso.”, finalizó.

