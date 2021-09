Policía Caminera: Informe de operativos realizados en Sáenz Peña y localidades vecinas

Sáenz Peña – Policía Caminera brinda informe detallado de distintos controles realizados en localidades vecinas y en Sáenz Peña, por parte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Víal Interior, Policía Federal, Gendarmería, entre otras.

El Subcomisario Luis Gómez de la Policía Caminera informa al Diario Chaco Noticias, sobre los operativos llevados a cabo el fin de semana: “Dirección transito y seguridad vial interior y las divisiones que estas depende, informa las novedades de los operativos realizados en distintos puntos limítrofe, como la localidad de Gancedo donde interceptó el paso de dos camiones quienes presentaron anomalías en la documentación correspondiente y se lo derivo a decisiones en mano de AFIP. En Villa Ángela se interceptó el paso de una motocicleta honda bis que presentaba pedido de secuestro desde el 2012; se procedió al secuestro de la misma y a la derivación del conductor hacia la comisaria de jurisdicción correspondiente. Junto a policía federal, gendarmería y personal de la zona interior se procedió al secuestro de 6 motocicletas por razones de documentación faltante, falta de sistema de luces, conducción peligrosa, adulteraciones de motor.”

“En ruta 95 y calle 1 se interceptó el paso de otra motocicleta con pedido de secuestro desde el 2019, la cual se procedió al secuestro del vehículo y derivación del conductor a la comisaría correspondiente. En el transcurso de la semana se intensifica los operativos de seguridad vial en forma conjunta con el personal policial rural de la localidad y división rural de Machagai, donde se procedió al secuestro de 25 animales equinos y 3 vacunos.”, agregó.

Recomendaciones hacia los dueños de animales en zona rural y para circulantes de tránsito víal: “La ley de animales sueltos creados a nivel provincial, estipula que los animales no deben estar sueltos y a la vera de la ruta, aun si se encuentran atados. Deben estar encerrados, lejos de la ruta. Respecto a la circulación en zona urbana, se viene realizando operativos en puntos estratégicos, cabe destacar que se le solicita a la ciudad que al ver un punto de control de tránsito vial, no realicen maniobras peligrosas, o tomar caminos en contra mano o cruzar semáforos en rojo, solo por no llevar un carnet de conducir, se arrima hacia el puesto de control, se chequea que no haya impedimentos legales y continúa su marcha.”, finalizó.

