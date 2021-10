Poliamor: Una joven comparte al marido con su madre

Una mujer estadounidense usó las redes sociales para narrar el particular trío sexual que mantiene a su matrimonio feliz y a la madre también.

El poliamor parece no tener límites, Aunque muchos sigan sorprendiéndose e incluso escandalizándose, planteando casos que –según algunos pareceres– están al borde de los incestuoso.

Como el de Madi Brooks, una joven estadounidense para quien conformar una pareja abierta le resultó bastante normal, dado que sus padres eran swingers y desde pequeña se acostumbró a situaciones así.

Y su historia se convirtió en viral luego de que publicara en video en redes sociales en el que habla de la pareja abierta que mantiene con su marido, permitiéndole que mantenga relaciones sexuales con su propia madre. Pero ojo: solo cuando no está de humor.

“Mi madre y yo somos swingers y es genial, ¿Sabés por qué? Porque cuando no estoy de humor puedo dejar que mi marido tenga relaciones con mi madre. Sí, soy ese tipo de esposa”, cuenta la desprejuiciada tiktoker.

De manera que “dejo que mi marido la tenga (a su madre) un par de veces a la semana” y así “mantiene feliz” a su propia pareja, sostiene Madi sobre el trío amoroso que ha conformado y sobre cual cada uno puede tener su opinión, la que –por cierto– a ellos tres no les debe importar.

