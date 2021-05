Polémica por Blancanieves: piden cancelar el beso del príncipe porque no fue consensuado

Un medio de EEUU criticó que la versión renovada de una atracción de Disneylandia basada en la película de 1937 lo siga manteniendo.

Hace unos días, un medio importante de los Estados Unidos instauró una polémica que se magnificó en las redes. A partir de la reapertura de Disneylandia, se cuestionó parte de la atracción reformulada que se basa en la película Blancanieves y los siete enanos, de 1937, ya que mantiene el beso que el príncipe le da a la protagonista con el que rompe un hechizo y la revive.

“Blancanieves está dormida y, por lo tanto, el beso no fue consensuado. No puede ser amor verdadero si solo una persona sabe lo que está sucediendo”, fue la opinión lanzada por las periodistas Julie Tremaine y Katie Dowd, del medio SFGate, que visitaron el renovado entretenimiento del parque, uno de los más antiguos y que el propio Walt Disney inauguró en 1955.

Tremaine y Dowd narraron la experiencia que tuvieron durante todos los segmentos que tiene el famoso juego interactivo y llegaron a la conclusión que “conserva gran parte del encanto” que tenía el original. El tema, para ellas, se da hacia el final.

“¿No acordamos ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante? Es difícil entender por qué Disneylandia en 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, especialmente dado el énfasis actual de la compañía en eliminar escenas problemáticas de atracciones como Jungle Cruise y Splash Mountain”, escribieron.

El deseo encantado de Blancanieves acaba de ser presentado al público en una versión renovada durante la reapertura del parque situado en Anaheim, a pocos kilómetros de Los Ángeles, después de 400 días de estar cerrado por la pandemia. En la nueva versión adoptaron como final el mismo epílogo de la clásica película animada de 1937. Se trata del “beso del amor eterno” del príncipe que permite liberar a Blancanieves del hechizo.

La tormenta que despertó Blancanieves no es la única en el mundo mágico de Disney. El año pasado, la plataforma Disney+ actualizó las advertencias para sus clásicos films animados como Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos. El objetivo fue sensibilizar a jóvenes y adultos por el potencial contenido racista que pasó desapercibido en los Estados Unidos durante 45 años.

“Este programa incluye representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas”, indica el nuevo mensaje que aparece durante 10 segundos antes del inicio de las películas. No es la primera vez que figura una leyenda similar, ya que antes habían incluido un texto mucho más discreto que el actual. “Este programa se presenta como se creó originalmente, puede contener representaciones culturales obsoletas”, decía.

