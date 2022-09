Polémica en TikTok: no invitó a la madre a su boda porque la haría “pasar vergüenza”

La joven publicó en TikTok una serie de videos para explicar una decisión que recibió respuestas encontradas por parte de sus seguidores en esa red social.

Con toda la ansiedad que implica una boda, una joven tomó una drástica decisión que todavía causa revuelo en las redes sociales. En concreto, decidió no invitar a su propia madre al evento que tantos meses y trabajo le costó organizar.

La usuaria @_felicityrae subió a TikTok una serie de videos en los que explica los pormenores del polémico asunto: no solo no la invitaba al considerar que no la había ayudado con los preparativos, sino que declaró que su madre la haría pasar vergüenza ante sus invitados.

La joven dijo que se sentía ansiosa, nerviosa y que a raíz de esto necesitaba que la apoyaran y le dieran palabras de aliento. Pero al viralizarse sus videos, los seguidores expresaron opiniones encontradas sobre la polémica disyuntiva: ¿hay razón para dejar afuera de la boda a una madre?

