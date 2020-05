Polémica en Argentina: Entre el 27 y el 28 de abril se liberaron 176 delincuentes

Julia Márquez, jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento Quilmes (Buenos Aires), reveló que desde el comienzo de la cuarentena ordenada por el Gobierno,ya fueron liberados 176 violadores.

La magistrada advirtió su preocupación por el crecimiento fenomenal de pedidos de hábeas corpus para liberar presos y lo resumió muy gráficamente: “Las solicitudes se multiplican. Por un delincuente pueden llegar hasta cuatro pedidos. No logramos imprimir todos los pedidos en una jornada de trabajo; estamos imprimiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche”.

La jueza reveló, en declaraciones a Radio Mitre, que según datos oficiales del Tribunal de Casación, en 2018 se concedieron 160 prisiones domiciliarias y 2.600 libertades condicionales o asistida. Mientras que en el último mes ese número llegó a 2.458. Incluso reveló un dato más preocupante: “Entre el 27 y el 28 de abril se liberaron 176 delincuentes”.

Es decir que en apenas 24 horas se benefició a más presos que en todo un año.

Por otro lado, en días de mucha polémica respecto a la liberación de presos para evitar el contagio masivo de coronavirus Márquez aseguró que si bien no tenía la información segmentada por libertades condicionales o arrestos domiciliario, sí pudo confirmar que todos los delincuentes que fueron excarcelados hasta ahora“no se les venció la pena, fueron beneficiados”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir