Plantean la necesidad de contar con un tren urbano en Sáenz Peña

En el programa periodístico vespertino de LT16 su conductor Horacio Fernández hizo mención a un pedido de un integrante de la misma emisora que tiene un programa los sábados a la mañana y que es colaborador de Diario NORTE refiriéndose a Hugo Mathot que planteó la necesidad de un tren urbano en Sáenz Peña teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad.

Él siempre luchó por el retorno de los vuelos de cabotaje al interior del Chaco y ahora propuso la implementación de un tren metropolitano para la capital del interior. De inmediato entrevistó a el concejal Ernesto Blasco teniendo en cuenta la coincidencia del mismo en este proyecto y mas si se tiene en cuenta que el servicio ferroviario beneficiaría al Parque Industrial de Sáenz Peña. El concejal respondió “Lo felicito a Mathot porque es un incansable buscador de sueños y cuando los sueños se hacen realidad se beneficia mucho la ciudad y Mathot lo hace desinteresadamente, el podría estar tranquilo por la tarea realizada en toda su vida y sin embargo sigue soñando y tiene una visión de futuro extraordinaria eso me parece que es muy correcto, porque además el tren pasa por la parte de atrás del Parque Industrial, es uno de los límites del mismo, imaginate lo que sería poner un tren que recorra parte de la ciudad donde obviamente hay estructuras ferreas, Mathot me decía que hasta la ferichaco todavía están y no hace mucho se hacía ese recorrido y depositar la gente que en el futuro pueda trabajar en el Parque Industrial a través del tren que es un medio de transporte seguro y permite que no se expongan los trabajadores al tránsito vial de las rutas 16 y 95 que siempre es peligroso, si tienen que llegar a su trabajo siempre es un riesgo. El costo también porque siempre el tren es mucho más económico no estamos hablando tampoco de una idea alocada porque es algo que esta funcionando en Resistencia , el tren urbano de pasajeros lo podrían hacer acá tranquilamente ¿Por qué no? De paso nos simplifica y nos protege porque , siempre que se desarrolla una fuente de trabajo el trabajador si tiene inconvenientes para llegar a su trabajo busca vivir los mas cerca del trabajo, lo que pasa cuando normalmente se crean industrias y muchos puestos de trabajo empiezan a haber muchas viviendas cerca de esas industria, entonces si el tren urbano de pasajeros llega con una frecuencia determinada no hace falta que sean tantas que vaya hasta el Parque Industrial en horarios pico de trabajo de entrada y salida del personal eso hace que tengan un medio de transporte seguro, económico, rápido y no vivir tan cerca de las industrias, es una muy buena idea de Mathot que ojala entre todos insistir y acompañarlo para que sea una realidad” . También en ese programa el periodista Fernández recordó la necesidad de establecer un servicio de trenes entre Resistencia y Sáenz Peña habida cuenta de que con la universidad existen muchos estudiantes que deben trasladarse desde La Verde, Plaza , Machagai y Quitilipi que estudian en la UNCAUS.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir