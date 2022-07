Pizarras equipadas con un escáner electrónico que borra lo escrito y guarda los apuntes para copiarlos luego

No tiene un diseño moderno y hay muchas dudas sobre cómo funciona, pero a veces nos llegan dispositivos tan llamativos que no podemos evitar compartirlos con vosotros. Es el caso de esta pizarra equipada con un escáner electrónico que se mueve a lo largo del tablero y va borrando lo que está escrito.

Nada más ver la imagen nos surgen muchas preguntas. ¿No sería más fácil una pizarra blanca si queremos borrar? ¿Por qué debe ser tan grande y pesado un borrador de pizarra? ¿Cómo funciona el escáner? ¿No sería más fácil hacer simplemente una foto?

Otro fascinante ejemplo de tecnología asiática

Este dispositivo nos llega desde Reddit, donde describen que “en Japón, algunas pizarras están equipadas con un borrador que escanea y guarda el texto a medida que lo borra para que los estudiantes puedan acceder a él más tarde”.

Es una idea muy interesante, principalmente por imaginar su impacto en las clases. En Europa ya hay desde hace años muchas escuelas que utilizan pizarras digitales, capaces de mostrar, borrar y sincronizar su contenido con los ordenadores de los alumnos. En este caso, nos encontramos ante un sistema más rudimentario pero igual de llamativo.

Pese a que múltiples usuarios aseguran que en Japón hay este tipo de escáneres, únicamente tenemos constancia de su existencia a través de varios alumnos de universidades en Seúl, Corea del Sur. Lamentablemente, estamos ante un borrador que cuando lo vemos en acción es lento y ruidoso.

Los alumnos de la Universidad Kyung Hee describen que este aparato no deja polvo al borrar, pero que en muchos casos es más rápido borrar a mano directamente.

Se trata de un dispositivo que tiene más de 10 años de antigüedad; lo que explica su diseño retro y el hecho de que en este caso no almacena el escrito guardado, simplemente lo borra. La idea de escáneres capaces de guardar lo que borran para poder copiar luego los apuntes no es nueva y existen varios diseños más modernos que van en esta dirección.

