Piedra sospechosa: quiso salir del país con un meteorito para venderlo en el exterior

Un hombre intentaba cruzar a Bolivia cuando fue retenido por los gendarmes; la intención del involucrado era comercializar el objeto rocoso en el mercado ilegal por 262.000 dólares

Un hombre buscaba cruzar hace tres semanas por un paso fronterizo no habilitado hacia el Estado Plurinacional de Bolivia cuando fue retenido por los gendarmes quienes se llevaron una sorpresa: el individuo cargaba una piedra sospechosa con un peso de 1 kilo 325 gramos que quería vende en el mercado ilegal por 262.000 dólares.

La Dirección General de Minería, Geología y Suelo de Santiago del Estero sostuvo ayer que hay una alta probabilidad que se trate de un fragmento de meteorito.

El 21 de octubre, los efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” observaron a un ciudadano que se dirigía hacia un paso fronterizo no habilitado lindante con el Estado Plurinacional de Bolivia. Al dar la voz en alto en nombre de la Fuerza, los funcionarios se acercaron al hombre para efectuar una requisa, en la que observaron a simple vista que trasladaba una caja.

En ese momento, hallaron una lata de leche en polvo, que en su interior contenía una piedra entre varias virutas metálicas. El objeto rocoso, aparentemente era una magnetita (mineral de hierro), el cual puede magnetizarse al estar cerca de algún imán y pesaba 1 kilo 325 gramos.

Ante esa situación, el Director General de Patrimonio Cultural de la Provincia de Santiago del Estero, Alejandro Yocca, determinó que se trataba de un meteorito o cualquier cuerpo celeste. Se sospecha que el objeto provenía de Santiago del Estero.

La Fiscalía Federal de Tartagal dispuso la incautación preventiva del objeto hallado y que el involucrado quede supeditado a la causa.

Luego de ese hecho, los gendarmes, en el marco de operaciones relacionadas a la protección y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, realizaron el traslado del elemento hacía la Dirección General de Minería, Geneología y Suelo de Santiago del Estero, la cual en el día de ayer, emitió un informe en donde considera “la alta probabilidad de que la muestra se trate de un fragmento de meteorito”.

Yocca dijo que los meteoritos que se encontraron hasta ahora en la provincia “son muy raros por su contenido de metales”, por lo que no son iguales a los de otros lugares.

“Los primeros peritajes e informes se orientan hacia la confirmación de que se trataría de un fragmento meteorítico del tipo que se encuentra en Campo de Cielo”, explicó y añadió que se hará un trabajo para confirmar esa hipótesis.

El fragmento secuestrado en Salvador Mazza, que pesa 1.400 gramos, seguirá en manos de la Justicia Federal de Jujuy hasta que se confirme la naturaleza del objeto y su pertenencia al patrimonio santiagueño.

En el Gran Chaco, en la zona del límite sur de Chaco y Santiago del Estero se “encuentra la dispersión meteórica de Campo del Cielo que se originó por el impacto de un meteoroide metálico de notables dimensiones, probablemente hace unos 5.800 años”, precisó Yocca.

En ese aspecto, indicó que “desde mediados del siglo XVI y hasta la actualidad los meteoritos del Campo del Cielo fueron estudiados y numerosas expediciones se propusieron dar con ellos, no siempre con éxito”.

En el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero se encuentra en exposición uno de los meteoritos desenterrados en Campo de Cielo, que pesa 7.850 kilos.

“En la actualidad, la administración y protección de este patrimonio cultural es una tarea mancomunada que involucra a algunos municipios, dos provincias, la de Santiago del Estero y la de Chaco, a la Nación y a un gran número de instituciones de los distintos estamentos gubernamentales y no gubernamentales que tienen responsabilidades e intereses en el asunto”, finalizó Yocca.

Con información de la Agencia Télam

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir