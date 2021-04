Pese a las disculpas que Patricia Bullrich brindó recibirá una denuncia penal por ofensa a las Islas Malvinas

La ex ministra y actualmente titular del PRO había afirmado que Argentina podría haber cambiado las islas por vacunas. Veteranos de guerra la repudiaron.

Patricia Bullrich volvió a pedir disculpas y aclarar sus dichos sobre las Islas Malvinas, luego de haber sido denunciada ante la Justicia por ofensa a un símbolo patrio.

“Quise plantear el sarcasmo de la lógica de haber dicho cualquier cosa en torno a por qué no habíamos tenido contrato con Pfizer. Lo dije de una manera equivocada, pido perdón, no fue mi intención decirlo”, afirmó en diálogo.

El martes por la noche, la presidenta del PRO planteó su crítica a las negociaciones del Gobierno con el laboratorio y, al pasar, sugirió que, a cambio de las vacunas se le “podrían haber dado las Islas Malvinas”.

Su polémico planteo se volvió viral al instante y generó tal malestar que la dirigente opositora debió rectificarse en sus redes y salir a pedir disculpas. “Pfizer no pidió ni cambió de ley. Solo pidió un seguro de caución como a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió los hielos continentales, ni las Islas Malvinas, bueno, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, fueron las declaraciones exactas de la ex ministra de Seguridad en una entrevista. La referencia era a las palabras del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que el laboratorio pidió una ley de vacunas y otra norma para evitar responsabilidades penales ante efectos adversos.

Pese al pedido de disculpas, la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia contra Bullrich “por haber incurrido en la ofensa a un símbolo Patrio”. En la presentación, remarca la gravedad de sus dichos por tratarse de “la titular del partido político más importante de la oposición y por liderar la coalición que representa Juntos por el Cambio, siendo entonces más grave aún cada una de sus palabras”.

En 2020, Carreras había denunciado al ex presidente Mauricio Macri por encubrimiento agravado del hundimiento del ARA San Juan, y hace algunos días al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado “una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU” que dispuso las nuevas restricciones.

