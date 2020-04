Pescador deportivo cree que la pesca con mallones está depredando los recursos del rio

Néstor Medina, vecino de la ciudad de Sáenz Peña hace mas de 30 años que se dedica a la pesca deportiva profesional y tiene una opinión muy personal sobre la pesca con mallonero, asgura que “es la mayor depredadora de recursos, sin mencionar el negocio de venta sobre todo de dorado que se hace en la zona”.

Medina recordó que fue uno de los primeros en Sáenz Peña que lo hizo “con mosca o señuelitos Fly Fishing y Bahica, son dos modalidades más deportivas y lo más profesional en la pesca, cuando nadie pescaba con mosca, ni conocían lo que era”

En relación a la pesca cree que “se está haciendo una matanza de peces, esté bajo el río o no; y ahora es una rareza porque está muy bajo el río y no hay bajantes, pero igual sigue la pesca comercial que es la mayor depredadora de recursos y dio un ejemplo al respecto”. En este sentido dijo que “un dorado que lo saca con mallonero lo venden a un acopiador a $100, $150 el kg. También los venden de contrabando a Paraguay, he visto en Yahape cruzar canoas llevando bolsas de dorados de 15 y 20 kg y venderlos por $2000, $2500 en ese momento. Ese mismo dorado pescado deportivamente por un pescador deportivo, que viene de Buenos Aires, gasta en pasaje, hotel, cabaña, restaurant, entre otras cosas y lo tiene que devolver al rio. Esa persona termina gastando entre $20000 y $30000 por persona, dependiendo de la actividad que vaya a realizar”.

Visita de extranjeros

En este marco mencionó que “son muchos los extranjeros que llegan a esta parte del país a hacer pesca con mosca y les cobran en la zona de Itatí, Yahapé, Itaibaté alrededor de 400 dólares por día por persona, y encima lo devuelven al río para poder ser pescado por otros 100 pescadores más”. El dinero que deja la pesca deportiva es importante para la zona, a diferencia de la pesca con mallonero que “lo único que tienen es un permiso para la pesca comercial y que le representa a la provincia migajas. En cambio, la pesca deportiva son muchos los establecimientos que se dedican a esto desde Corrientes o La Paz Entre Ríos hasta Ituzaingó, hay miles y miles de personas que viven directa e indirectamente de esto”.

Tras este análisis, Medina considera que autorizando la pesca comercial (malloneros), se está matando la gallina de los huevos de oro, porque “aparte les estamos quitando la posibilidad de recreación, de ocio a la gente de bajo y alto recursos que también gastan la plata y el que menos tiene también gasta, pero si no hay ningún pez en el rio, no va nadie como pasa en el río Bermejito, no hay peces no hay gente”.

Pidió que “las autoridades se den cuenta que desde ningún punto de vista les conviene seguir manteniendo o permitiendo la pesca comercial, es algo que en todo el mundo se erradicó, en los países civilizados por lo menos y la mejor forma sería buscar alternativas, subsidiarlos con un permiso de pescador que te sale menos de $1000, porque uno sale de pesca hoy en día y tenés que hablar de $10.000 o $20.000 por persona para ir a pescar, el combustible si tienen lancha es lo mismo y la mayoría de los gastos que se hacen generan ingresos a la provincia”

Actividad turística

Menciono también el aspecto turístico de la pesca “tiene un efecto multiplicador que nadie sabe, o muy pocos se dan cuentan, porque trabajan las estaciones de servicios, el kiosco, el comedor, la cabaña, los que lo proveen ósea es infinito el número de personas que viven de esta actividad turística”.

“Se debe prohibir la pesca con mallon”

Este pescador deportivo dio su punto de vista al respecto señalando que “se debe prohibir la pesca con mallón en el Chaco, generaría un impacto en muchas provincias como Corrientes, Santa Fe, en todas las provincias que compartan el río, en Paraguay que son los mayores depredadores; sería una cosa muy buena ecológicamente, además sería bien visto que la provincia del Chaco se ponga a la vanguardia en la conservación de los recursos. Creo que va a ser más la gente que está de acuerdo que la que no”, concluyó.

