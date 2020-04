Personal Juzgado Multifuero Misión Nueva Pompeya agradece a todos los que fueron parte de este gran proyecto, “ayuda para el hospital”

Por Javier Insaurralde

Personal del Juzgado Multifuero de Misión Nueva Pompeya realizo una campaña donde juntaron artículos de limpieza, elementos de protección, insumos, termómetros entre otras cosas, fueron entregadas al Hospital de la localidad y a varios centros de salud de la región, desde este grupo de trabajo agradecen a cada uno de los que colaboraron en esta iniciativa.

Luego de la iniciativa por parte del personal del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya, conjuntamente con los juzgados de Paz y Faltas de la zona y abogados del foro, se SUMARON a la iniciativa (de ayudar y colaborar con el hospital local, que luego se hizo extensivo a los demás hospitales y policías de la zona) docentes, comerciantes y público en general.

Por este medio consideramos propicia la oportunidad para agradecer a cada uno de los que se sumaron voluntariamente a este proyecto, en particular al Prof. Julio Zanuttini, al Hno. Arturo Buet, a los docentes del Establecimiento Educativo UEGP 52 “Pozo del Sapo”, comercios “Cleo Modas”, casa “Redel”, “kiosco Vida”, especialmente a la Señora Cleodomira Díaz de Kloster (más conocida como Negra Kloster) quién activamente participó desde un inicio realizando la logística en la confección y adquisición de los materiales de tapa bocas y camisolines, quién junto a las Señoras Mónica Avalos, Marisa Pizzi, Norma Rizzo Patrón, FlorenciaTerenzzio, Gabriela Rodriguez, Susana Carrizo, Mercedes Díaz, Isabel Pinatti, Verónica Quintana, Florencia Frías, Ramona Salazar, Melisa Moreno, Aurelia Giménez, Marlen Balderrama, Sandra Yovorsky, Noelia Ruiz y los Sres. Darío Parada y José Luis Luque, aportaron su labor y sus máquinas para la confección de los mismos, a los Comisarios Com. Ppal. Pedro Rivero y Com. Insp. José María Paredes, a Señora Germinal Soto, al Director del Establecimiento Educativo de Educación Agropecuaria N° 6 de El Sauzalito, Prof. Basilio Anrique, al ex alumno Matías Kloster, al Sr. José Suaya, a Sra. Lina Albornoz, entre otros, quienes han aportado su granito de arena para que la ayuda sea posible.-

