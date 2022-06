Perrito no deja de sonreír luego de que su familia se acordara de su cumpleaños

EL PEQUEÑO CANINO DISFRUTA EL AGASAJO DE UNA FORMA ESPECIAL.

Una familia mexicana adoptó a un pequeño chihuahua hace un par de años. La fecha de la incorporación de su mascota, fue un motivo de júbilo en el núcleo familiar hasta el punto que decidieron recordar el día de semejante acontecimiento.

Odín fue el nombre con que la familia bautizó a este increíble canino. A pesar de que tiene un tamaño muy pequeño, su falta de estatura la cubre con una pisca de amor insuperable. Por estas razones, los miembros de la familia decidieron celebrar el cumpleaños de este miembro de la familia.

Odín se muestra muy complacido con todas las atenciones de sus padres adoptivos. Por este motivo se muestra muy agradecido cuando le acercan el pastel de la respectiva celebración.

«Es un compañero muy fiel. Le encanta abrazar y jugar» mencionó Joyce Cetina, hermana adoptiva de Odín, al medio de comunicación The Dodo. Cabe decir que la familia de Cetina había cubierto su hogar de coloridos adornos y encargaron un delicioso pastel para caninos para la mencionada ocasión.

«Al principio estaba un poco confundido, no entendía de qué se trataba. Entonces vio que la atención estaba centrada en él, y que el pastel era para él. Estaba muy feliz» mencionó Cetina a The Dodo.

Después de cantar y algunas fotografías, Odín recibió muchos regalos. No obstante, lo que más le gusta a este singular canino fueron los cariños y abrazos que recibió de todos.

Para la familia de Cetina son ellos los que han recibido el mejor regalo del mundo. El día que llegó a su hogar su amado y cariñoso Odín se cambió la rutina en el cuadro familiar por un remanso de amor.

«Por supuesto, Odín es amado y mimado durante todo el año. Pero para nosotros, este es un día importante porque es el día en que él entró en nuestras vidas. Nos hace muy felices» finalizó Cetina.

