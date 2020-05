Permiso para circular en Chaco

Este viernes, desde el Ejecutivo provincial intentaron explicar de manera “sencilla” cómo solicitar el permiso provincial para circular, sin tener en cuenta que se trata de un trámite engorroso para aquellos que deseen obtenerlo.

Según mencionaron, dicho permiso ya se puede tramitar desde el miércoles y entrará en vigencia con carácter de obligatorio desde el lunes 1 de junio en todo el territorio, dejando de lado el permiso nacional y/o cualquier otro justificativo que haya sido otorgado, los cuales no tendrán validez.

Una vez aprobada la solicitud, les llegará un correo electrónico con un código QR, que deberá ser presentado ante la Policía en los distintos controles, quien les dirán en qué franja horaria podrán realizar la circulación.

El mismo “es pura y exclusivamente para personas exceptuadas, es decir, para actividades esenciales, no para cualquiera”, señalaron desde Gobierno.

Hasta el momento, el sistema recibió 40 mil solicitudes, de las cuales 28 mil fueron aprobadas y 12 mil poseen datos incompletos. “Nos estamos comunicando con ellos mediante mails y les pedimos que realicen la inscripción completa, adjuntando documentación para validar la solicitud”, remarcaron.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir