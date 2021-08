Películas y series de estreno en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Disney+ en el fin de semana (20 de agosto)

Una semana más, repasamos algunas de las mejores películas y series de estreno en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Disney+ para ver en el fin de semana del 20 de agosto de 2021.

Cuando llega un fin de semana donde las temperaturas van a seguir coqueteando con las entrañas del Monte del Destino de Mordor, a uno le pide el cuerpo quedarse a la sombra viendo una buena peli o serie, especialmente si no tenemos una piscina o bañera gigante a mano (o playa, río, lago…).

Como siempre, una gran alternativa para disfrutar de algún ratillo durante el fin de semana, o para meterse un empacho de series, son las plataformas de streaming. Una semana más vamos a repasar las mejores series y películas de estreno que llegan a Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Disney Plus para este fin de semana del 20 de agosto de 2021.

El acuerdo millonario de David Benioff y D.B. Weiss (Juego de Tronos) con Netflix nos deja esta semana con su primera creación: La directora, una comedia dramática protagonizada por Sandra Oh y que se centra en el Departamento de Inglés de una prestigiosa universidad.

También tenemos la serie mexicana creada por Diego Luna, Todo va a estar bien, una comedia sobre la familia donde el actor de Andor y Narcos México ofrecerá un registro diferente.

Si lo que prefieres es ver a Jason Momoa arrancando cabezas te sugerimos Sweet Girl, la película de Netflix en la que el actor de Aquaman se marcará un “Liam Neeson”, vengando la muerte de su mujer mientras protege a hija, la única familia que le queda.

Cambiamos de tercio y nos vamos al siempre alegre mundo de HBO España, donde esta semana no tenemos ninguna gran novedad en el terreno de las series, pero si una buena tanda de películas para ver, empezando por La torre oscura, con Idris Elba y Matthew McConaughey.

También tenemos Grease y su secuela, por si el cuerpo te empieza a pedir unos bailecitos setenteros. Igualmente, podéis revivir la intensa vida del mítico Forrest Gump o pasar un tórrido verano en el norte de Italia con Call Me By Your Name.

En el territorio de Amazon Prime Video no podemos pasar sin destacar la serie de Nueve perfectos desconocidos, con Nicole Kidman encabezando un reparto de excepción que incluye a Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Regina Hall, Bobby Cannavale, Samara Weaving, Asher Keddie, Manny Jacinto, Melvin Gregg, Tiffany Boone, Grace Van Patten, Hal Cumpston.

Si lo tuyo son los ratones de orejotas redondas, Disney Plus tiene para ofrecerte, entre otras cosas, el nuevo episodio de ¿Qué pasaría sí…? la serie de Marvel que nos ofrece un punto de vista único y diferente de los eventos de la Saga del Infinito.

También llegan una buena retahíla de películas como La isla mínima, Tengo ganas de tí, Venganza: Conexión Estambul (esta sí tiene a Neeson repartiendo galletas), el documental de La decisión de Michael Jordan o la miniserie de O.J.: Made in America.

Como veis, hay bastante de todo, aunque bien es cierto que no es una semana tan nutritiva como otras en lo referente a nuevas películas y series de estreno en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Disney Plus.

