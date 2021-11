Peka, papá de Lucas González: “Pido Justicia, no venganza”

“Mi hijo me da fuerzas y les pido que no me abandonen”, dijo Mario González un hombre muy querido en el barrio San Eduardo de Florencio Varela.

Mario “Peka” González, el padre de Lucas González, agradeció esta tarde a quienes lo acompañan en la marcha frente a los Tribunales y dijo que su hijo le da “fuerzas” para seguir adelante, tras lo cual pidió “Justicia” y que no pide “venganza” para “esas personas”.

“No tengo palabras de agradecimiento, Lucas me da fuerzas y les pido que no me abandonen para darle fuerzas a mi familia. Lo único que pido es Justicia, no quiero venganza para esas personas, solo Justicia”, dijo ante una nutrida concurrencia.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir