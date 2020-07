Pedro Cahn se refirió a las reuniones sociales impulsadas por el Día del Amigo, durante el aislamiento

Pedro Cahn, médico infectólogo que asesora al Gobierno, en el marco de la pandemia por coronavirus se refirió a las reuniones sociales impulsadas por el Día del Amigo, durante el aislamiento obligatorio y advirtió de los peligros de juntarse en lugares cerrados.

“La actividad al aire libre tiene la particularidad de ser menos complicada que una actividad a puertas cerradas, cabe bien recordar eso porque hoy es el Día del Amigo y hay mucha tentación para juntarse en lugares cerrados”, expresó en diálogo con C5N.

“De todas maneras, por algunas fotos e imágenes que pude ver de gente no respetando la distancia, no sé cuánto daño va a hacer pero lo que es seguro es que no va a ayudar, va a representar alguna complicación. La necesidad de mantener el metro y medio de distancia, usar el tapabocas y no compartir el mate son sumamente importante para evitar la transmisión”, continuó.

