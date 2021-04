La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró: “No me va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios”.

“El aumento de retenciones está en análisis. Para desacoplar los precios de exportación del precio doméstico hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas”, consideró la funcionaria.

Y advirtió: “no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios”. En declaraciones radiales, Español dijo estar “preocupada por el dato de que una familia necesite $ 60.784 para no ser pobre”, tal como informó el INDEC el jueves. No obstante, aclaró: “Hay que entender que no es sólo de la Argentina. En Brasil alimentos subió tres veces lo que subió el índice común”.

La funcionaria admitió: “Nos preocupa la inflación. Y las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo. La Argentina produce alimentos y los exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno”.

“Y las retenciones son precisamente eso: desacoplar los precios de los niveles internacionales. O un encaje, que hace que se pueda exportar, entren dólares, pero que una parte quede en el país a un precio más razonable”, enfatizó.

