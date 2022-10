Patronato recibirá a River Plate con varias modificaciones

Patronato de Paraná, tras la caída frente a Colón en Santa Fe el miércoles último, comenzó a prepararse con modificaciones para recibir a River Plate, el próximo domingo a las 20.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 24 de la LPF.

Para la ocasión regresarán varios de los habituales titulares a los que el director técnico Facundo Sava les ofreció descanso en el pasado compromiso, para abordar el cotejo con los de Núñez con las mejores armas debido a que puede ser definitorio para las ilusiones del “Patrón” de mantenerse en primera división.

Es que necesita vencer y que pierdan Arsenal -le lleva 8 puntos de ventaja- y Aldosivi -le lleva uno- para poder seguir en la lucha, cuando faltan 4 fechas para el final del certamen.

La idea de Sava, en principio, sería presentar la misma alineación que iniciara el juego en el triunfo ante el puntero Atlético Tucumán (2-1, en la fecha 22). Es decir, con Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Sebastián Medina, Justo Giani o Jonas Acevedo, Nicolás Castro y Tiago Banega; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia.

Mientras tanto, Patronato continúa con el expendio de entradas generales y plateas para asociados y no socios -no permitido para aficionados neutrales por disposición de la policía de Entre Ríos-, a buen ritmo.

La venta comenzó este viernes en forma presencial y continuará mañana de 9 a 16 en las boleterías del estadio, con valores que oscilan desde 2.300 a 3.000 para caballeros; y de 1.500 para damas y jubilados asociados y de 2.000 para no socios. Las plateas varían desde los 3.800 hasta 10.000 pesos.

Fuente: Télam.

