Patricia Bullrich le contestó a CFK: “Usted no puede dejar de ser corrupta”

Este martes, en el marco de una reunión con diputados y senadores del Frente de Todos en el Salón Azul del Senado de la Nación, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo referencia a diversas cuestiones relacionadas a la oposición, entre ellas los incidentes ocurridos el pasado sábado en la puerta del edificio donde vive la titular de la Cámara Alta y la Causa Vialidad por la que el fiscal federal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese contexto, la ex presidenta criticó principalmente a la presidenta del PRO Patricia Bullrich al trazar un paralelismo entre el estallido que se produjo en el 2001 y los enfrentamientos que pudieron observarse el pasado fin de semana y que dejo, como polémica principal, el accionar de la policía y la puesta de las vallas en las inmediaciones del edificio ubicado en Juncal y Uruguay.

Respecto de la causa que investiga el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, la vicepresidenta hizo una crítica dedicada a la ex ministra de Seguridad: “La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice ‘12 años de Gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. No sé si era la hora de la tarde y estaba medio… pero si lo pensás, por lo menos no lo escribas”.

Los dichos de Cristina Kirchner generaron repudio dentro de Juntos por el Cambio, a punto tal que hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se solidarizó con Bullrich a pesar de estar atravesando una fuerte interna. “Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo a Patricia Bullrich”, redactó el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en su cuenta oficial de la cuenta social Twitter. “Medio qué? (SIC)”, expresó la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en referencia a la alusión que hizo la ex jefa de Estado sobre el supuesto problema de alcoholismo de la presidenta del Pro. “Esto es violencia política contra una mujer. Estos es Cristina Kirchner”, añadió la diputada.

Ambas publicaciones fueron realizadas luego del almuerzo que los referentes del Pro mantuvieron este martes al mediodía en el que se limaron las asperezas que la ex ministra y el alcalde porteño venían sosteniendo en el marco del operativo policial montado en Recoleta donde se realiza hace 10 días una vigilia en apoyo a CFK.

Como se sabe, Bullrich no es una persona que suele mantenerse callada y menos si se trata del barro de la política, por lo que decidió utilizar sus redes sociales para contestare a Cristina luego de que ésta diera a entender que había bebido antes de escribir el tuit de los 12 años de condena: “Parafraseando a Churchill: Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”, fue la breve respuesta que le dedicó.

Anteriormente, la ex funcionaria del Gobierno de Mauricio Macri, se había expresado a favor de los policías porteños: “tengo muy presente a los policías que nos cuidan. Por eso me solidarizo con cada uno de los que fueron heridos en Recoleta, cumpliendo su deber, y estoy atenta a sus evoluciones. Ellos están haciendo lo que hay que hacer”, redactó en el inicio de un hilo de Twitter en el que hace un reconocimiento especial a cada uno de los efectivos que resultaron con algún tipo de herida el sábado pasado.

