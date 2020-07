Paso a paso: ¿cómo recategorizarse en el monotributo?

Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado tienen tiempo hasta el próximo 20 de julio para realizar el trámite en la página web de la AFIP.

Quienes se encuentran inscriptos en el Régimen Simplificado (Monotributo) tienen tiempo hasta el próximo 20 de julio (en aquellos casos donde corresponda) para recategorizarse en la página web de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se espera que producto de la profundización de la crisis económica que generó a nivel global la pandemia de coronavirus Covid-19 y a la cual no pudo escapar la Argentina haya una gran cantidad de contribuyentes recategorizándose a la baja como consecuencia del derrumbe de sus respectivas facturaciones.

Aquí el paso a paso para completar este trámite de carácter obligatorio:

1.Ingresar a la web oficial del Monotributo en la página de la AFIP con su número de CUIT y Clave Fiscal.

2. Una vez adentro seleccionar la opción recategorización, presionando sobre el botón “Recategorizarme”.

3. Una vez dentro el sistema mostrará la categoría en la que el contribuyente se encuentra inscripto en la actualidad y los topes para cada uno de los parámetros que se tienen en cuenta para definir la categoría adecuada (nivel de facturación, superficie del local, consumo de energía). La AFIP sugiere revisar las escalas vigentes a fin de estar seguro en qué categoría pertenecemos.

En esta parte aparecerán los datos del contribuyente con los que cuenta la AFIP, desde la facturación en el período previo, la energía consumida, los alquileres pagados así como también gastos realizados con tarjetas de débito y crédito.

4. Los topes vigentes a tener en cuenta en cada una de las categorías son los siguientes:

5. Para recategorizarse el contribuyente debe presionar el botón Continuar Recategorización. Allí, se deberá informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema pregunta además si se tiene o no local para desarrollo de la actividad.

6. Quienes cuenten con local para la realización de su actividad deberán consignar toda la información referente al establecimiento (consumo de energía eléctrica, superficie, cantidad de locaciones, alquileres pagados, etc.)

Luego de cargar esos datos el sistema preguntará si el contribuyente se encuentra en una provincia con Monotributo unificado, si no es el caso, no informará sobre el componente integrado.

Si el contribuyente no realiza actividades en otra provincia, debe seleccionar “NO”. El sistema desplegará entonces la categoría que le corresponde de acuerdo a los datos aportados.

Una vez verificados que los datos cargados sean correctos el contribuyente debe seleccionar el botón de “Confirmar categoría” para concluir el trámite.

