Partido Justicialista: “El partido suma una mesa de enlace y diálogo de cara al proceso electoral interno”

Este viernes con la presencia de algunos apoderados de listas para las elecciones internas partidarias del Partido Justicialista están fijadas para el próximo 20 de marzo de 2022, se realizó una autoconvocatoria de apoderados y algunos dirigentes para definir pasos de conversaciones y de trabajo para refuncionalizar a los espacios que venían proponiéndose para el recambio de autoridades partidarias locales .

Recordemos que el 20 de marzo es la fecha en la que en localidades como Sáenz Peña se deberán renovar todas las autoridades partidarias de esta ciudad, la junta local del PJ, el total de congresales que son parte del máximo órgano provincial del partido, y es por eso que (dijeron) “se debe tener una mirada anticipada desde el Justicialismo ya que debemos compatibilizar la situación interna con la situación política general, de modo de ser respetuosos de los tiempos de la realidad política desde la segunda ciudad del Chaco” Mesa de trabajo, enlace horizontal y mucho diálogo Del encuentro participaron apoderados de algunas listas, dirigentes, el presidente del PJ local, y tuvieron la palabra todos los presentes, y coincidieron en trabajar en el diálogo con todos, convocar a escuchar, y realizar una serie de propuestas de trabajo para intervenciones del justicialismo en diversos temas locales, en la administración local del municipio, y en propuestas técnicas para la ciudad, como también en crear los puentes necesarios con los funcionarios de gobierno provincial para lograr una mayor comunicación de las acciones y las políticas públicas del estado Chaqueño Se estuvo de acuerdo en que “ante esta realidad durísima en lo electoral, se debe actuar respetando los sectores sin generar divisiones, escuchando a todo quien tenga algo para decir, saneando las grietas que nos llevaron a esta realidad, y hacer respetar la postura de la segunda ciudad en votos del Chaco, porque en 2023 una división de la política de Sáenz Peña podría poner en riesgo la continuidad del proceso político del Justicialismo o FDT en Chaco, y de ahí la importancia que asume este trabajo que debemos hacer” Se dijo en la reunión que tanto las autoridades provinciales como la dirigencia de Sáenz Peña debe aprender de los errores de estos años, admitiendo que todos tenemos intactos el compromiso de poner la voz del Justicialismo de la ciudad de Sáenz Peña en los órganos partidarios provinciales del partido” Y rescataron que “no es tiempo de dejar a nadie afuera en estos tiempos”, y que la aparición del ingeniero Judis traería una serie de apoyos de referentes barriales, y de históricos afiliados Peronistas Lo cierto es que se intentará conversar con todos los dirigentes, para recrear un clima de seriedad en el proceso electoral, teniendo presente que el Consejo Provincial del Partido Justicialista seguramente realizará nuevas definiciones respecto al recambio de autoridades locales de Sáenz Peña, pero que con estas mesas de trabajo se estará a la altura de las circunstancias por la realidad que vive la sociedad y la política, con los problemas que existen y que condiciona toda la política Se intenta –expresaron- con una mesa de trabajo hoy horizontal, escuchar a todos, y tener un enlace con las autoridades provinciales de cara a lo que viene, porque el partido como herramienta electoral debe ser un ámbito de debate, pensamiento y propuestas con los mejores cuadros del justicialismo

Al ser consultados algunos de los presentes, dijeron que es una excelente idea de vernos, dialogar, y pensar lo que viene, donde a los problemas que existen en la realidad de Sáenz Peña, de la provincia y del país, se debe tener los pies en la tierra para devolver seriedad a la política, renovar la vida interna del partido de la segunda ciudad del Chaco Y en la reunión primó la idea de “el Justicialismo debe ampliar su mirada, escuchar y sumar, abrir debates, fijar miradas técnicas, proponer, y no excluir a nadie porque todos los vecinos, militantes y ciudadanos tienen algo que aportar en Sáenz Peña” En este contexto, a raíz de esta reunión, se propuso una segunda que se realizará el día miércoles venidero, y donde se llevarán propuestas de trabajo concreto para la actuación de esta mesa en distintas cuestiones de interés partidario y ciudadano Del meeting fueron de la partida Javier Vera, Daniel Raffin, Martín Tévez , Omar Vicente Judis, René Chávez, Miguel Julián, Muñeca Slusar, Dr. Jorge Villaverde, Gladys Galván, Nallip Abdalá Salomón, Dante Moreira, Juan Carlos Álvarez, Víctor Sánchez, Robinson Álvarez, Jorge D. Moreira, Moncho Mongeló, Jacinto Mongelo (nieto), Cintia Medina, Cejas Ramón, Felipe Fernández, Karina Karpiel, Juan Rojas, Ariel Martínez, María luz Álvarez, y también adhirieron por no estar en la ciudad del Dr. Ricardo Luis Sánchez, el ex concejal Jorge Godoy, la dirigente Patricia Domínguez, Carlos Hugo Paz, Hugo Martinet, entre otros

