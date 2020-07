Paro virtual docente en Chaco

Finalmente, las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docentes en la Provincia, cumplieron con lo que habían anticipado y convocaron a un paro virtual de actividades desde el lunes 27 de julio, donde estaba previsto el regreso de las clases, hasta el viernes 31, ante la falta de respuestas del Gobierno sobre el pago correspondiente de la cláusula gatillo.

De esta manera, los docentes de la provincia reclamarán por el pago de la cláusula gatillo “para todo el año 2020, como piso de la misma, que tenía como fin ser de ayuda con una política de recuperación y recomposición salarial, solicitada permanentemente por el espacio, que también quedó comprometida para empezar a discutirse en marzo pasado, pero la reunión fue suspendida por la pandemia”, expresaron.

“El Gobierno adeuda a la fecha el pago del 7,8% desde el 1 de abril pasado, debiendo incorporar tal porcentaje al valor del punto a esa fecha, en concepto de aplicación de cláusula gatillo y para corregir el desfasaje por inflación en los salarios docentes sufridos en el primer trimestre de este año. Subrayándose también que con los haberes del presente mes de julio los docentes chaqueños debemos percibir el 5,8% más incorporado al valor del punto, correspondiente a la activación de la cláusula gatillo para con la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre. Claro está que tales porcentajes que debe abonar el Gobierno sin más dilaciones abarca a la totalidad de los docentes activos y jubilados de la Provincia, quienes en no menos de un 90 % se encuentran ubicados por debajo de la línea de pobreza; no solamente con un congelamiento salarial manifiesto, sino con una rebaja de sueldos en no menos de un 13 % en lo que va del presente año -producto del incumplimiento gubernamental de pago de la cláusula gatillo”, cerraron.

