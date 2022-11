Paro de actividades de la CTA en la dirección de Bosques, IFA y Fauna por precarización laboral

Sáenz Peña – Héctor Kotoff de la CTA Autónoma se refiere al paro de actividades en IFA y dirección de Bosques en una entrevista con ChacoNoticias: “Como ustedes saben, venimos llevando adelante una lucha con los compañeros de la dirección de Bosques, donde hay 150 trabajadores precarizados con 15 años de precarización laboral, en el mismo marco un grupo de trabajadores del IFA de Chaco y decidieron adherirse a las medidas de fuerza implementadas.”

“El vivero que pertenece al IFA esta sostenido por personal precarizado de hasta 17 años. Los compañeros de la Oficia de Fauna, también en estado de precarización laboral, no alcanzando siquiera la mitad de la canasta básica. Entonces pedimos al Gobierno y al ministro Liston que tiene tiempo para recorrer, para ir a EEUU, para ir a la ferichaco y a grandes eventos, pero no para reunirse con los trabajadores, el urgente pase a planta de todos ellos como una urgente recomposición, ya que sería imposible poder pasar estas fiestas de fin de año con la economía que tienen.”

“Las medidas permitirán el paro de producción en el vivero, hasta que haya respuestas. Estamos por la tercera solicitud de audiencia con el ministro. Lo que queremos es una mesa de trabajo para ver cómo se solucionará todo. Hay compañeros en muchos puntos de la provincia donde se detienen las actividades. Ellos mantuvieron todos estos sectores durante la pandemia, lo que demuestra que los trabajadores estatales somos esenciales. Son dos décadas de precarización.”

Ernesto, integrante de la Oficina de Fauna agregó diciendo: “Trabajo en la parte de Fauna, en mi caso personal, estoy hace 10 años trabajando de forma precarizada. Los sueldos son paupérrimos. En forma particular hemos presentado notas a nuestros superiores y nunca recibimos respuesta. El Estado es quien debe dar ejemplo, pero sin embargo ocurre lo contrario.”

Desde el sector del IFA, Ibarra Víctor añadió: “La mayoría de trabajadores están desde el 2010 en adelante, buscando la forma del pase a planta, pero no se llega a obtener ninguna respuesta. Ingresamos con la gestión de Capitanich, pasamos por muchas otras, volvimos a la de Capintanich y seguimos sin tener respuesta.”

“El Estado expresa que no hay dinero, no hay fondos, pero sin embargo se está dando el ingreso de más personal. No se entiende. Lamentablemente debemos tomar estas medidas ya que el Gobierno no solo no se sienta conversar con los trabajadores, sino que permiten acrecentar el número de precarizados. Queremos decir que está muy lindo las notas de los domingos, pero queremos recordar al Gobernador, quien estuvo con el Papa Francisco que el mismo dijo que la precarización laboral mata la dignidad de la labor de todos.”, finalizó Kotoff.

