Para la Cámara Nacional Electoral, la BUP tuvo un exitoso debut

La Cámara Nacional Electoral (CNE) destacó el desarrollo de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo. En ese sentido, remarcó un buen debut de la Boleta Única de Papel, mecanismo utilizado por primera vez en el país.

«La Boleta Única de Papel superó las expectativas. Desde el año 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía», destacaron desde la CNE.

La BUP debutó con gran nivel de aceptación en las elecciones legislativas 2025, según los comentarios de votantes, candidatos y dirigentes políticos.

Las opiniones favorables se multiplicaron en las primeras horas de votación, aunque persisten algunas dudas sobre el desempeño del nuevo sistema electoral en el recuento de votos, después de las 18.

En general, los sufragantes coincidieron en que la BUP es ágil, rápida para votar, reduce gastos y hasta más ecológica, porque se utiliza menos papel. Los detractores indican que la tipografía es muy pequeña, que se mezclan los partidos y que le falta un espacio específico para el voto en blanco.

Al momento de votar, el uso de las lapiceras para marcar los casilleros no fue inconveniente, aunque algunos recomendaron llevar los lentes para los que tiene dificultad para leer de cerca.

Para realizar el doblez de la boleta correctamente, se destacó que las autoridades de mesa explicaron y ayudaron. Pero, además, en algunos centros de votación, instalaron pantallas para ver antes de ingresar a las cabinas, con videos tutoriales para votar correctamente.