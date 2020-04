Pandemia Coronavirus: ATE Sáenz Peña insiste con el reconocimiento laboral y salarial a los trabajadores de salud

Desde ATE Sáenz Peña solicitan el reconocimiento a los trabajadores de salud durante esta pandemia del coronavirus. Así lo expresaron Ricardo Luna y Héctor Kotov, integrante de ATE seccional Sáenz Peña, que alentaron a las autoridades por las contrataciones de personal de salud pero exigen el reconocimiento de aquellos que hace años vienen aportando con su trabajo al sistema sanitario.

Ricardo Luna, manifestó al respecto: “Estamos preocupados por los trabajadores precarizados de salud que no reciben el reconocimiento laboral y salarial, trabajadores del Hospital de Castelli, reclaman por insumos para trabajar en esta pandemia. No estamos en contra del ingreso de más personal de salud ante esta situación y por reclamos de años anteriores, pero solicitamos el reconocimiento salarial y laboral para el personal precarizado que viene hace tiempo aportando al sistema sanitario.”

Por su parte Héctor Kotov, destacó:”Es necesario un cambio en el sistema de salud que incluya a todos, los comités de emergencia que se armaron incluyen a funcionarios, pero no a trabajadores de salud, quienes son los que conocen la realidad de esta pandemia de primera línea.”

