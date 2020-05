Países que buscan la vacuna para combatir el coronavirus

Los procesos para la creación de una vacuna suelen ser lentos y hasta incluso pueden llevar décadas, pero según los expertos, es sorprendente la velocidad con la que se están llevando a cabo las investigaciones para frenar el avance del coronavirus.

Normalmente, una vacuna debe seguir varias etapas, primero se realiza su creación dentro de un laboratorio y después se realizan los primeros testeos en animales. Si en este paso, se demuestra que la vacuna es segura y puede generar una respuesta inmune, recién se comienza a evaluar en humanos.

El podio de las 6 vacunas

Estados Unidos

Tiene dos empresas de biotecnología trabajando a la par, para conseguir el desarrollo de la vacuna mRNA-127 contra el Covid-19. Si bien, ambas tienen sede en el país norteamericano, cada una lleva adelante su propia investigación, con estrategias diferentes.

Se trata de la empresa de biotecnología Moderna, ubicada en Massachusetts y de la compañía Inovio Pharmaceuticals, con base en Pensilvania, las cuales a diferencia del resto del mundo, están utilizando nuevas tecnologías que involucran modificar o manipular material genético, para la creación de la vacuna.

El desafío para estas empresas es que intentan crear “vacunas que no tienen el historial de otros tipo tipos de vacunas”, explicó a la BBC, el doctor Felipe Tapia, del Grupo de Ingeniería de Bioprocesos del Instituto Max Planck de Magdeburgo, Alemania.

China

Cuenta con tres vacunas en proceso las cuales siguen métodos tradicionales de producción, y ya se encuentran en la etapa de prueba en humanos. Se trata de la Vacuna AD5-nCoV – CanSino Biologics, la vacuna LV-SMENP-DC del Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen y la tercera candidata del país asiático es una vacuna de virus inactivado del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan,subordinado al Grupo Farmacéutico Nacional de China, Sinopharm.

“Esta es la tecnología más común y la plataforma de producción más experimentada en producción de vacunas”, explica Felipe Tapia del Instituto Max Planck y añade: “Por lo tanto la mayoría de las estimaciones que se dan de que una vacuna (para covid-19) va a estar lista en entre 12 y 16 meses están basadas en este tipo de vacunas inactivadas principalmente”.

