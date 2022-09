Padres en Ruta y su informe semanal de operativos del fin de semana

Sáenz Peña – Padres en Ruta detalla informe semanal de operativos en la localidad a ChacoNoticias: “Acompañó, Padres en Ruta, en los distintos controles a Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.”

“La Policía Caminera labró 5 actas de alcoholemia en un puesto. Por la noche en operativo Anti-wileros hubo una moto secuestrada y su conductor detenido. Como siempre felicitamos al personal Municipal y Policial por el empeño puesto en los distintos controles.”

“Recordamos que la integrante del Foro de la cuarta fue agredida por ser la cara visible de la reunión hecha en la escuela hace dos semanas. El motivo de la agresión fue ese y no otro, no vamos a permitir que se instale otro argumento falso, aceptar otro argumento habilitaría nuevos atentados no sólo a la agredida sino a cualquier Forista de cualquier jurisdicción, no permitamos que ganen los marginales, abrazo.”

